L attività di decorare le unghie di mani e piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attività di decorare le unghie di mani e piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAIL ART

Significato/Curiosita : L attivita di decorare le unghie di mani e piedi Onicotecnico (dal greco onyx che vuol dire unghia) significa letteralmente tecnico delle unghie. Il termine designa il professionista esperto della ricostruzione e applicazione di unghie artificiali per finalità estetica o correttiva del letto ungueale. Con la denominazione Nail Art si indicano le varie tecniche utilizzate per la decorazione delle unghie di mani e piedi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : L attività di decorare le unghie di mani e piedi : attività; decorare; unghie; mani; piedi; Inizio di attività ; L attività lavorativa; attività che viene svolta in difesa della Natura; attività sportiva escursionistica per cani; Vi seguono in attività ; L insieme di tende, fodere, ecc. per decorare la casa; decorare come l albero di Natale; Per decorare i muri di casa: carta da __; Tecnica artistica per decorare oggetti fra; Una tecnica per decorare oggetti con ritagli; Si usa per levare lo smalto dalle unghie ; unghie di rapaci; Appuntirsi le unghie ... prima della battaglia; Ha il vizio di rosicchiarsi le unghie ; Vernici per le unghie ; In testa agli antichi Romani ; Nove romani ; Popolo germani co che invase la Savoia; I filtri umani ; Millecinquanta romani ; Si dice di animale senza piedi ; Il ducato medievale ai piedi dei Vosgi; Ai piedi del colosso; Si imbocca con i piedi ; Aveva piedi caprini; Cerca altre Definizioni