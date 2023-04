Asta pubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asta pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCANTO

Significato/Curiosita : Asta pubblica Il Gewiss Stadium è uno stadio calcistico di Bergamo. È il più capiente impianto sportivo della città ed è sede delle partite casalinghe dell'Atalanta fin dal 1928, anno della sua inaugurazione. Come d'incanto (Enchanted) è un film del 2007 diretto da Kevin Lima. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Asta pubblica : asta; pubblica; La contrasta no i separatisti; Lo aziona chi butta la pasta ; Irruzioni di predoni con devasta zioni; Una vasta piazza di Roma; Può basta re per uno spuntino; pubblica re di nuovo un opera letteraria; La repubblica africana con Niamey capitale; pubblica le Guide rosse; __ Mauro, ha diretto La Repubblica ; Nato in una repubblica bagnata dal Baltico;