Lo assume un ufficiale - Cruciverba

Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men) è un film del 2007 scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen e tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy.

Comando (o ordine ) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare)

(o ) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare) Comando – dispositivo per il governo di un impianto o macchinario, manuale, automatico (vedi Controllo automatico) o semiautomatico

– dispositivo per il governo di un impianto o macchinario, manuale, automatico (vedi Controllo automatico) o semiautomatico Comando – in scienza dell'automazione, sinonimo di asservimento

– in scienza dell'automazione, sinonimo di asservimento Comando – in informatica, istruzione fornita al processore in un linguaggio ad esso comprensibile

– in informatica, istruzione fornita al processore in un linguaggio ad esso comprensibile Giovanni Comando (1746-1822) – artista italiano

(1746-1822) – artista italiano Comando militare (o semplicemente comando) – unità militare organizzativa sotto la responsabilità del comandante militare

Altri progetti