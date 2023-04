Un asceta come il fachiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un asceta come il fachiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANTONE

Significato/Curiosita : Un asceta come il fachiro Il termine fachiro deriva dall'arabo faqir (( AR ) ), che significa povero, identificava, in origine, i dervisci musulmani, diffusi soprattutto in Anatolia e in Persia, i quali vivevano nella più assoluta povertà; in seguito, fu usato per indicare i mendicanti indù noti per la dedizione allo yoga e a pratiche mistiche. Santone – cognome italiano

– cognome italiano Angelo Santonè – ingegnere e architetto italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

