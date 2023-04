__ Armstrong: il primo uomo sulla Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Armstrong: il primo uomo sulla Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEIL

Significato/Curiosita : Armstrong: il primo uomo sulla Luna Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 agosto 1930 – Cincinnati, 25 agosto 2012) è stato un astronauta e aviatore statunitense, primo uomo a posare piede sulla Luna alle 02:56:15 UTC del 21 luglio (22:56:15 EDT del 20 luglio) 1969. Neil è un nome proprio di persona inglese, gaelico scozzese e irlandese maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : __ Armstrong: il primo uomo sulla Luna : armstrong; primo; uomo; sulla; luna; _ armstrong : fu il primo uomo sulla Luna; Iniziali di un armstrong ; Così era detto Louis armstrong ; La cantava Louis armstrong : What a __ world ing; Un patito della musica di Louis armstrong ; primo pronome personale; Il primo di una scalata in ascensione; L aviatore francese che fu il primo trasvolatore del Mediterraneo; È il quarto di 12 e il primo di 30; Attori di primo piano; Un importante nervo periferico dell uomo ; La dote del galantuomo ; La merita il galantuomo ; Ha un magnifico Duomo in Sicilia; Il Robert che scrisse L uomo senza qualita; Cola sulla bugia; Restano sulla tovaglia; Vale Dr sulla busta; Città del Brasile sulla baia di Guanabara; Una importante città sulla Loira; Il Rowan che impersona lo straluna to Mr. Bean; Gli abitatori della luna ; Attrazione al luna park; L 11 che portò l uomo sulla luna ; Azzurra, Il Moro di Venezia e luna Rossa ne sono state protagoniste; Cerca altre Definizioni