Un armadietto per riporre varie cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un armadietto per riporre varie cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STIPO

Significato/Curiosita : Un armadietto per riporre varie cose La settima e ultima stagione della serie televisiva Pretty Little Liars, composta da 22 episodi, è stata trasmessa a partire dal 21 giugno 2016 al 27 giugno 2017 sul canale statunitense Freeform e in seguito anche su Netflix. Lo stipo è un pezzo di mobilio usato per riporre ("stipare") oggetti d'uso domestico, biancheria e anche provviste. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un armadietto per riporre varie cose : armadietto; riporre; varie; cose; Un armadietto a scomparti; Un mobiletto per riporre varie cose; riporre nel medesimo luogo; Mobile usato per riporre biancheria; Il gioco d azzardo di cui il macao è una varie tà; Una varie tà di pecore spagnole; varie tà d uva; Una varie tà di rosa; Una pietra varie gata; Abbreviazione di cose no; Porre più cose una sull altra; Aiuta a ricordare meglio le cose studiate; Mescolanza di cose eterogenee; Preferire fra più cose ; Cerca altre Definizioni