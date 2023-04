Lo è l arcivescovo di Venezia - Cruciverba

Angelo Scola (Malgrate, 7 novembre 1941) è un cardinale, arcivescovo cattolico e teologo italiano, dal 7 luglio 2017 arcivescovo emerito di Milano.

Il patriarca è una serie televisiva drammatica italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 14 aprile al 19 maggio 2023. È diretta da Claudio Amendola, scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri, prodotta da Camfilm in collaborazione con Taodue, Apulia Film Commission e RTI ed ha come protagonista Claudio Amendola. È il remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso (Vivir sin permiso) del 2018.