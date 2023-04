La aprono le grandi ditte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La aprono le grandi ditte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FILIALE

Significato/Curiosita : La aprono le grandi ditte Benevento ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[bene'vnto], ; Beneviento Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[bn'vjent] in beneventano) è un comune italiano di 56 201 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Per filiale (o succursale), in economia aziendale, si intende una sede secondaria (figlia, appunto) di un'organizzazione più vasta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La aprono le grandi ditte : aprono; grandi; ditte; Si aprono parlando, per fare digressioni; Si aprono nei muri di cinta; Si aprono con due chiavi; Si aprono per far luce; Si aprono all inizio del conflitto; L Enzo fra i grandi CT; grandi camion con motrice; Si rendono ai grandi ; grandi oso, colossale; I denti più grandi ; I regali delle ditte ; Un ditte ro minutissimo; Cerca altre Definizioni