Si apre per cambiare aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre per cambiare aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINESTRA

Significato/Curiosita : Si apre per cambiare aria Potevo rimanere offeso! è uno spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo del 2001, con la regia di Massimo Venier. La finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare, praticata in una parete verticale, orizzontale o obliqua della muratura per consentire l'ingresso della luce e lo scambio dell'aria tra il vano interno di una costruzione e l'esterno. È in genere dotata di una intelaiatura mobile munita di vetri e imposte (chiamata anch'essa, comunemente, "finestra"). In architettura la finestra ha spesso un autonomo contenuto stilistico e talvolta caratterizza il prospetto, determinandone il movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

