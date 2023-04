Se si apre, entra aria di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si apre, entra aria di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OBLÒ

Significato/Curiosita : Se si apre entra aria di mare La Grotta Azzurra è una cavità carsica che si apre nel versante nord-occidentale dell'isola di Capri. Amministrativamente afferisce al comune di Anacapri, nella città metropolitana di Napoli. Il termine oblò è stato introdotto nella lingua italiana solo a partire dal XX secolo, come adattamento del francese "hublot". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Se si apre, entra aria di mare : apre; entra; aria; mare; Si apre per cambiare aria; Si apre in banca; Lo sono pecore e capre ; apre tutte le porte; L assume l intrapre ndente; Chi ci entra prende qualcosa; Si chiede per entra re; La parte centra le dell aeroplano; Un azienda con le centra li; Rientra nze costiere; Si apre per cambiare aria ; Ci si va a prender aria ; Lo strato d aria tra i 50 e i 1000 km d altezza; Bagna una città universitaria inglese; Varia no per la loro viscosità; Il mare di Zante e Corfù; Increspature del mare ; Possedimenti d oltremare ; Infiamnmare , esaltare; Il dio greco del mare ; Cerca altre Definizioni