Si apre in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CONTO CORRENTE

Significato/Curiosita : Si apre in banca Banca Sella è un istituto di credito privato italiano fondato nel 1886. Fa parte del gruppo Sella. Il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla C/C) è uno strumento tecnico bancario che indica generalmente il deposito di denaro da parte del titolare/possessore del conto, comunemente detto correntista, all'interno dell'istituto di credito, e che consente l'utilizzo di moneta bancaria, del cosiddetto denaro elettronico ed altri strumenti finanziari da parte del titolare stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si apre in banca : apre; banca; Lo sono pecore e capre ; apre tutte le porte; L assume l intrapre ndente; Si apre a ventaglio; Intrapre ndente e coraggioso; Quella di credito la concede la banca ; Un impiegato di banca ; Acronimo della banca della Svizzera Italiana; Lo rilascia la banca ; banca le per trasporto; Cerca altre Definizioni