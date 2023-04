Antico popolo della Calabria - Cruciverba

La Calabria ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ka'labrja/; Calabria in calabrese, Kalavrìa in grecanico, Kalabrì in arbëresh, Calabria in occitano) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 1 839 678 abitanti, con capoluogo Catanzaro.

Gli Itali (in greco Italói) erano un antico popolo Italico, probabilmente un ramo degli Enotri, che occupava la punta meridionale della penisola dal 1000 a.C. circa.