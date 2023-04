Animale che esegue esercizi nei circhi equestri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che esegue esercizi nei circhi equestri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOCA

Significato/Curiosita : Animale che esegue esercizi nei circhi equestri Le foche o focidi (Phocidae Gray, 1821) sono una famiglia di mammiferi carnivori marini appartenenti alla superfamiglia dei pinnipedi. Le foche vivono principalmente lungo le coste di mari ghiacciati, freddi e temperati, più raramente nei mari caldi e nei laghi (Saimaa, mar Caspio, lago Bajkal). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Animale che esegue esercizi nei circhi equestri : animale; esegue; esercizi; circhi; equestri; Un animale come la verdesca; animale tto che si appallottola; Si dice di animale senza piedi; animale come l anatra; animale irto d aculei; esegue senza fantasia né passione il proprio lavoro; Se un tennista esegue un lob, che tipo di colpo sta effettuando; esegue prove acrobatiche su una tavoletta; Li esegue il sottoposto; Le esegue la bilancia; esercizi o di piegamenti per irrobustire le gambe; Gli acrobati che, stando supini, con i piedi eseguono esercizi di destrezza; Addetta di esercizi o commerciale; Mantenersi in esercizi o; Esegue esercizi di destrezza con clave e palle; Acrobati dei circhi ; Fanno intermezzi divertenti nei circhi ;