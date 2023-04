Andare sulla neve - Cruciverba

Neve di primavera, scritto da Yukio Mishima nel 1968, è il primo romanzo della tetralogia Il mare della fertilità, di cui fanno parte anche Cavalli in fuga, Il tempio dell'alba e La decomposizione dell'angelo, che costituisce l'opera più matura e, allo stesso tempo, più "sontuosa" del celebre scrittore giapponese.

Lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di distanze su fondi nevosi nei periodi invernali; oltre che sulla neve può essere praticata come attività sportiva anche sull'acqua, sull'erba e sulla sabbia. Esistono diverse discipline sportive invernali accomunate dall'uso degli sci che vengono praticate anche in competizioni sportive internazionali come i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di sci alpino e di sci nordico.