L andamento del mercato - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TREND

Significato/Curiosita : L andamento del mercato I termini mercato rialzista (bull market) e mercato ribassista (bear market) indicano situazioni in cui il mercato azionario segue un determinato andamento per un certo periodo. L'analisi delle serie storiche raggruppa una serie di metodi statistici atti a indagare una serie storica, determinare il processo alla base della stessa e a trarre previsioni. Secondo l'approccio tradizionale, si assume che il processo abbia una parte deterministica, che consente di scomporlo in componenti tendenziali, cicliche e/o stagionali, e che la differenza tra i dati teorici del modello deterministico ed i dati osservati sia attribuibile ad una componente casuale residuale. Secondo l'approccio moderno, invece, si assume che il processo descritto sia stato generato da un processo stocastico descrivibile mediante un modello probabilistico di tipo parametrico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

