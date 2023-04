Un amico con la coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un amico con la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANE

Significato/Curiosita : Un amico con la coda CODA - I segni del cuore (CODA) è un film commedia drammatica del 2021 diretto da Sian Heder. Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) è un mammifero appartenente all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. Con l'avvento dell'addomesticamento, si è distinto dal lupo, di cui è considerato una sottospecie o, dalla maggior parte degli Autori, una forma neotenica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

