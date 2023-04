Allungano la vita ai cibi - Cruciverba

I Ditteri (Diptera Linnaeus, 1758) costituiscono un ordine di insetti terrestri o idrofili, frequentemente acquaioli o acquatici negli stadi preimmaginali. Sotto l'aspetto sistematico e filogenetico, i Ditteri appartengono ai Panorpoidei, la prima delle tre linee evolutive in cui si è sviluppata l'olometabolia degli Endopterigoti. Il nome fa riferimento al numero di ali di cui sono forniti questi insetti, e deriva dal greco antico d (dis): due volte e ...

Il frigorifero (termine moderno formato dall'unione del tema del latino frigor, «il freddo», e di quello del verbo fero, «portare»), anche detto frigidaire (per antonomasia dalla marca della prima produzione di serie), abbreviato frigo o frigor, è un elettrodomestico la cui funzione è la conservazione del cibo attraverso l'impiego di una camera isolata dall'esterno in cui è praticata una condizione di bassa temperatura termoregolata: in questo modo si rallenta la cinetica delle molecole, e quindi la crescita dei batteri e la decomposizione degli alimenti. Alcuni modelli di frigorifero includono anche un congelatore nel medesimo corpo del dispositivo. È un apparecchio relativamente nuovo in cucina, in cui ha sostituito la vecchia ghiacciaia, mentre un tempo, nella conservazione di alcuni alimenti, veniva impiegata la salagione.