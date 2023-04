Allievi delle scuole navali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allievi delle scuole navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CADETTI

Significato/Curiosita : Allievi delle scuole navali L'Accademia navale di Livorno è un ente di formazione universitaria militare, alle dipendenze dell'Ispettorato scuole della Marina Militare, aperto a entrambi i sessi, che si occupa della formazione tecnica e della preparazione militare degli allievi ufficiali della Marina militare italiana. Cadetti – categoria dell'atletica leggera in Italia

– categoria dell'atletica leggera in Italia Partito dei cadetti (Partito Costituzionale Democratico) – partito politico russo del passato

Campionato Cadetti – torneo calcistico italiano del passato, gestito dalla Lega Nazionale

