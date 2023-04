Si allena in palestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allena in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Significato/Curiosita : Si allena in palestra La palestra è un luogo attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra. L'atleta è la persona che pratica - con finalità amatoriali oppure professionistiche - uno sport. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si allena in palestra : allena; palestra; Lo Spalletti allena tore iniz; L allena mento di corsa in città; L allena mento di corsa per le vie di città; Atleta che si allena ... spaccando mattoni; Noto ex-allena tore di calcio... in breve; Pedana da palestra ; Corde da palestra ; Si usa per correre in palestra ; Una pedana in palestra ; In mezzo alla palestra ; Cerca altre Definizioni