Alimenta gli scaldabagni - Cruciverba

Lo scaldabagno è un apparecchio domestico la cui funzione è quella di riscaldare l'acqua di un impianto idraulico locale, per utilizzi di cucina o sanitari, molto diffuso in abitazioni/uffici con impianto di riscaldamento ambientale centralizzato, assente o comunque non attivo; in strutture con riscaldamento autonomo viene in genere sostituito da un modello di caldaia per il riscaldamento avente anche funzione di scaldabagno.

Un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere liquefatti senza prima essere raffreddati, al contrario dei vapori. Un gas è un fluido che non ha volume proprio (tende a occupare tutto il volume a sua disposizione) e che è facilmente comprimibile.