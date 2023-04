Alberi simili alle querce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi simili alle querce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CERRI

Significato/Curiosita : Alberi simili alle querce Quercus L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fagaceae, comprendente alberi comunemente chiamati querce. Le querce sono specie chiave in un'ampia gamma di habitat, dal mediterraneo alla foresta pluviale subtropicale. Alberto Cerri (Parma, 16 aprile 1996) è un calciatore italiano, attaccante del Como in prestito dal Cagliari. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

