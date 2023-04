Aiuta a non dilungarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a non dilungarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETC

Significato/Curiosita : Aiuta a non dilungarsi Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Sigle Encyclopedia of Triangle Centers – enciclopedia on-line dei centri del triangolo

– enciclopedia on-line dei centri del triangolo Exchange Traded Commodities – strumento finanziario Codici etc – codice ISO 639-3 della lingua etchemin Musica ETC – album di Dara Rolins del 2017 Altro etc. – abbreviazione di et cetera Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Aiuta a non dilungarsi : aiuta; dilungarsi; aiuta ad affermarsi; aiuta a ricordare meglio le cose studiate; Che non dimostrano gratitudine verso chi li ha aiuta ti; Sostenuta, aiuta ta; aiuta a tagliar corto; Cerca altre Definizioni