Aiuta nei lavori di casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta nei lavori di casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLF

Significato/Curiosita : Aiuta nei lavori di casa La seconda stagione de La casa nella prateria è stata trasmessa dalla NBC dal 10 settembre 1975 al 31 marzo 1976. Il lavoro domestico è un tipo di lavoro nell'ambito dello scopo di una residenza. Il lavoro domestico ha una varietà di posizioni, come: governanti, custodi, cuochi, baby sitter, autisti, ecc. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

