Vocali scritte in greco e in serbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali scritte in greco e in serbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EO

Significato/Curiosita : Vocali scritte in greco e in serbo Le lingue standard bosniaco, croato e serbo sono molto simili e differiscono solo sotto alcuni aspetti (pur numerosi), che non sono di ostacolo alla comunicazione tra i parlanti delle suddette lingue. In termini linguistici queste tre lingue standard formano un gruppo linguistico all'interno dello slavo meridionale, ovvero un continuum dialettale. EO, noto anche come Hi-han, è un film del 2022 diretto da Jerzy Skolimowski. È stato presentato in concorso al 75º Festival di Cannes, vincendovi il premio della giuria, ed ha ricevuto una nomination agli Oscar 2023 come migliore film internazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

