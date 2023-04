Le vocali in più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IU

Significato/Curiosita : Le vocali in piu In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa 'parlante', 'che parla', 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare. Le vocali vengono classificate in base a tre parametri: IU (, AiyuLR, AiyuMR), pseudonimo di Lee Ji-eun (, , I Ji-eunLR, Yi Chi-unMR; Seul, 16 maggio 1993), è una cantautrice e attrice sudcoreana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

