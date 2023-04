Tzvetan, critico e storico della cultura bulgaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tzvetan, critico e storico della cultura bulgaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TODOROV

Significato/Curiosita : Tzvetan critico e storico della cultura bulgaro Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987) è stato uno scrittore, chimico e partigiano italiano, superstite dell'Olocausto e autore di saggi, romanzi, racconti, memorie e poesie. Cvetan (o Tzvetan) Todorov (in bulgaro: ; Sofia, 1º marzo 1939 – Parigi, 7 febbraio 2017) è stato un filosofo e saggista bulgaro naturalizzato francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

