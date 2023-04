Tra vento e poppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra vento e poppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IN

Significato/Curiosita : Tra vento e poppa George Jacob Jung, noto anche con lo pseudonimo di Boston George o El Americano (Weymouth, 6 agosto 1942 – Weymouth, 5 maggio 2021), è stato un criminale statunitense. Fu uno dei maggiori trafficanti di cocaina degli Stati Uniti negli anni settanta e ottanta nonché uno dei pilastri del cartello di Medellín. La sua vita e la sua carriera criminale sono state raccontate nel film del 2001 Blow, diretto dal regista Ted Demme, con Johnny Depp nei panni di Jung. Sigle Intelligent network – architettura delle telecomunicazioni

– architettura delle telecomunicazioni Istituto di neuroscienze – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche Chimica In – simbolo chimico dell'indio Cinema In – film del 2010 scritto e diretto da Peter McGennis Codici IN – codice vettore IATA di MAT Macedonian Airlines

IN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'India

IN – codice ISO 3166-2:US dell'Indiana (Stati Uniti) Informatica .in – dominio di primo livello dell'India Letteratura IN In– romanzo di Natsuo Kirino del 2009 Altro in – simbolo del pollice

IN – targa automobilistica di Ingolstadt (Germania)

IN – targa automobilistica di Giannina (Grecia) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «in» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Tra vento e poppa : vento; poppa; Spavento so precipizio; Il loggiato del convento ; Un intervento del portiere; Vivono in convento ; Un vento tropicale; La bottiglia per la poppa ta; Gira a poppa ; Parte superiore della poppa del vascello; Ponte da poppa a prua; Si oppone alla poppa ; Cerca altre Definizioni