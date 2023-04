Un terzo d Africa - Cruciverba

Per Africa subsahariana (talvolta indicata anche come Africa nera, anche se questa espressione, diffusa in passato, è oggi considerata desueta) si intende la parte del continente africano situata a sud del Deserto del Sahara (alcuni considerano il Sahel come parte dell'area geografico-culturale del Sahara, e quindi escludono questa fascia dall'Africa subsahariana propriamente detta).

Sigle

Action française

Alliance Française

Autofocus

Artigiano in Fiera

Tranvia Altdorf-Flüelen

Codici

AF – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) del veicolo multiuso

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) del veicolo multiuso AF – codice vettore IATA per Air France

– codice vettore IATA per Air France af – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua afrikaans

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua afrikaans AF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Afghanistan

Informatica

.af – dominio di primo livello dell'Afghanistan

Religione