Tenne unita la Iugoslavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenne unita la Iugoslavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TITO

Significato/Curiosita : Tenne unita la Iugoslavia Le guerre jugoslave sono state una serie di conflitti armati, inquadrabili tra una guerra civile e conflitti secessionisti, che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, una decina di anni dopo la morte di Tito, tra il 1991 e il 2001, causandone la dissoluzione. Josip Broz, (in cirillico: ), meglio noto come Tito (, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/josib brôs tîto/) (Kumrovec, 7 maggio 1892 – Lubiana, 4 maggio 1980), è stato un politico, rivoluzionario, militare e partigiano jugoslavo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Tenne unita la Iugoslavia : tenne; unita; iugoslavia; Sostenne l innocenza di Dreyfus; I Queen ne tenne ro uno a Wembley nel 1986; Vi svettano antenne televisive; Vi si tenne il Concilio che condannò l eresia di Ario; Vi svettano le antenne televisive; È unita al radio; Particolare cellula del sistema immunita rio; L unità elementare per la memoria di un computer; Moltitudine di gente unita ; È unita alla Nuova Guinea; Governò la iugoslavia ; Guidò la iugoslavia ; Cerca altre Definizioni