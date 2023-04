I suoi cavalli sono di filo spinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi cavalli sono di filo spinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRISIA

Significato/Curiosita : I suoi cavalli sono di filo spinato Il filo spinato è un filo, in genere metallico, munito di spine. L'invenzione del modo di produrre su larga scala il filo è attribuita allo statunitense Joseph Glidden, che nel 1874 depositò il brevetto di due fili di ferro e di una serie di spine. Geografia Frisia – provincia dei Paesi Bassi

– provincia dei Paesi Bassi Frisia – circondario della Bassa Sassonia (Germania) Storia Frisia – regione storica che occupa la fascia costiera del Mar del Nord tra i Paesi Bassi e la Danimarca

– regione storica che occupa la fascia costiera del Mar del Nord tra i Paesi Bassi e la Danimarca Regno di Frisia – regno stabilitosi intorno al VII secolo nella regione storica della Frisia

– regno stabilitosi intorno al VII secolo nella regione storica della Frisia Signoria di Frisia – signoria del Sacro Romano Impero esistita nel XVI secolo e poi entrata a far parte della Repubblica delle Sette Province Unite

– signoria del Sacro Romano Impero esistita nel XVI secolo e poi entrata a far parte della Repubblica delle Sette Province Unite Dipartimento della Frisia – dipartimento costituito durante l'occupazione francese tra il 1811 e il 1814, grosso modo corrispondente all'attuale provincia olandese Architettura Casa Frisia – edificio liberty in via Guido d'Arezzo a Milano

– edificio liberty in via Guido d'Arezzo a Milano Casa Frisia – edificio liberty in via Federico Ozanam a Milano Persone Donato Frisia (1883-1953) – pittore italiano

(1883-1953) – pittore italiano Gerulfo I di Frisia (820-855) – conte della Frisia Occidentale

(820-855) – conte della Frisia Occidentale Matilda di Frisia (1024-1044) – prima moglie del re di Francia, Enrico I Altro 1253 Frisia – asteroide

– asteroide Frisia – razza di pollo

– razza di pollo Cavallo di Frisia – ostacolo difensivo antiuomo o anticarro Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I suoi cavalli sono di filo spinato : suoi; cavalli; sono; filo; spinato; I suoi rami sono spinosi; Contraria alla casta dei partiti e dei suoi militanti; I suoi figli sono ciuchi; Lo è ogni cantante per i suoi fan; I suoi cani sbavavano per un campanello; cavalli bruni; Campo per le corse dei cavalli ; Sontuosa carrozza trainata da cavalli ; cavalli Vapore; cavalli dalla coda nera; sono uguali nelle ciabatte; sono uguali nel lenzuolo; Lo sono i cagliaritani; Ci sono da tavola; sono citati spesso con i Bot; L imperatore romano che ebbe come precettore il filo sofo Seneca; L utopistica scienza che ricercava la pietra filo sofale; Il Ficino filo sofo del 400; Bruno, critico e filo sofo tedesco; Robusto filo utilizzato per cucire libri; Si fa con il filo spinato ; Un ostacolo di filo spinato ; Manca nel pesce spinato ; Cerca altre Definizioni