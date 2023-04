Suddivisione di un concetto in due categorie distinte ed opposte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suddivisione di un concetto in due categorie distinte ed opposte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DICOTOMIA

Significato/Curiosita : Suddivisione di un concetto in due categorie distinte ed opposte Il regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta che governò l'Italia meridionale e la Sicilia tra il 1816 e il 1861, ovvero dalla Restaurazione all'Unità d'Italia. Il termine dicotomia deriva dal greco dtµa , dichotomìa : composto da da (dìcha, in due parti) e tµ (témno, divido) ed è usato prevalentemente in matematica, filosofia e linguistica. La dicotomia è dunque la divisione di un'entità in due parti (che costituiscono una diade) che non necessariamente si escludano dualisticamente a vicenda ma che possono essere complementari. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

