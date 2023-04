Strada di Washington - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada di Washington. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROAD

Significato/Curiosita : Strada di Washington Washington D.C. ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'winton/; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['wtn]) formalmente Distretto di Columbia, nota anche come Washington o D.C. è la capitale degli Stati Uniti d'America, con una popolazione di 709 265 abitanti (5 582 170 abitanti nell'area metropolitana). ... ROAD, il servizio delle risorse open access accademiche, è un servizio offerto dall'ISSN International Centre con il supporto del Communication and Information Sector dell'UNESCO. Partito come versione beta il 16 dicembre 2013, ROAD è stato sviluppato nel 2014 (estensione della rete, approfondimento delle peculiarità, ...) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

