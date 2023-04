Stazione balneare in provincia di Macerata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stazione balneare in provincia di Macerata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PORTO RECANATI

Significato/Curiosita : Stazione balneare in provincia di Macerata La provincia di Ancona è un ente locale territoriale delle Marche che conta 460 872 abitanti con capoluogo ad Ancona. Affacciata ad est sul mar Adriatico, confina a nord-ovest con la provincia di Pesaro e Urbino, a sud con la provincia di Macerata e a ovest con l'Umbria (provincia di Perugia). Porto Recanati è un comune italiano di 12 357 abitanti della provincia di Macerata nelle Marche. È il più settentrionale comune costiero della provincia. Nasce il 1º maggio 1893, quando in virtù del Regio Decreto del 15 gennaio 1893 firmato dal Re d'Italia Umberto I, le frazioni costiere del comune di Recanati si distaccano da Recanati. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Stazione balneare in provincia di Macerata : stazione; balneare; provincia; macerata; Manifestazione ciclica di un fenomeno vitale; Si intersecano in stazione ; stazione turistica della Valle d Aosta; In fondo alla stazione ; Rinomata stazione sciistica del Piemonte; Località balneare alla foce del Tevere; Centro balneare del Lazio; Rinomata stazione balneare in provincia di Genova; Mèta balneare presso Castiglione della Pescaia; Frazione balneare di Roma; provincia piemontese; provincia del Molise; Forma provincia con Pesaro; La provincia di Cortina d Ampezzo; La più vasta provincia lombarda; Foto 2 Una Gita a 4741 macerata |; Foto 4 Una Gita a 4741 macerata |; La mèta della nostra gita 4741 macerata ; Foto 6 Una Gita a 4741 macerata |; Foto 1 Una Gita a 4741 macerata |; Cerca altre Definizioni