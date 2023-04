Sono uguali nelle ciabatte - Cruciverba

La decima edizione del reality show Pechino Express, sottotitolata La via delle Indie, va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 9 marzo all'11 maggio 2023 per 10 puntate. La conduzione è affidata per il nono anno consecutivo a Costantino della Gherardesca affiancato per il secondo anno consecutivo da Enzo Miccio.

Sigle

Aarne-Thompson – metodo di classificazione delle storie del folklore europeo

– metodo di classificazione delle storie del folklore europeo Advanced Technology (tecnologia avanzata) – nei computer PC IBM AT

(tecnologia avanzata) – nei computer PC IBM AT Agenzia del Territorio – Agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze

– Agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze Alta tensione

Ammazzateci tutti – movimento antimafia italiano

– movimento antimafia italiano Analisi transazionale – teoria psicologica ideata da Eric Berne negli anni cinquanta

– teoria psicologica ideata da Eric Berne negli anni cinquanta Antico Testamento

Atti degli apostoli

Chimica

At – simbolo chimico dell'astato

Cinema

At, film turco del 1982, diretto da Ali Özgentürk

Codici

AT – codice vettore IATA di Royal Air Maroc

AT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Austria

AT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Asti (Italia)

AT – codice United States Department of Defense per missile anticarro

Informatica

.at – dominio di primo livello dell'Austria

– dominio di primo livello dell'Austria at – nome in inglese del simbolo @, carattere utilizzato nella posta elettronica

at – comando Unix utilizzato per pianificare l'esecuzione di comandi o programmi

– comando Unix utilizzato per pianificare l'esecuzione di comandi o programmi ATtention – parte dell'insieme di comandi AT Hayes per i modem

tastiera AT, precorritrice delle tastiere PS/2

Altro

at – simbolo dell'atmosfera tecnica, un'unità di misura della pressione.

AT – targa automobilistica di Asti (Italia)

