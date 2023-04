Servono a nutrire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono a nutrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIBI

Significato/Curiosita : Servono a nutrire Clash Mini è un videogioco annunciato e sviluppato nel 2021 da Supercell. È uno dei tre giochi annunciati da Supercell nel 2021 (insieme a Clash Quest e Clash Heroes), al momento è in fase beta di sviluppo ed è disponibile nei seguenti Paesi: Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda, Canada, Singapore, Cile, Filippine, Hong Kong, Sri Lanka e Irlanda. La cibi (pronunciata "simbi") è una danza di guerra delle isole Figi, eseguita prima o dopo una battaglia. La sua origine è nella piccola isola di Bau, al largo della costa orientale dell'isola principale Viti Levu. È venuta alla ribalta da quando è stata eseguita dalla nazionale di rugby a 15 delle Figi prima di ogni partita. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

