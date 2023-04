Sbocca nel golfo di Guascogna - Cruciverba

La Guascogna (in occitano Gasconha, in francese Gascogne e in spagnolo Gascuña) è una regione storica compresa a cavallo dell'odierno confine tra la Francia e la Spagna. Più nel dettaglio, rientra nel territorio dei dipartimenti francesi di Landes, Gers, Alti Pirenei e, in parte, di altri dipartimenti delle regioni della Nuova Aquitania e dell'Occitania, nonché la comarca della Val d'Aran, a nord ...

La Garonna (in francese Garonne; in occitano, catalano e spagnolo Garona) è un grande fiume della Francia sud-occidentale che scorre in Francia per 528 km, preceduta dal percorso in Spagna di 99 km. Il nome deriva dal latino Garumna, trascrizione dell'antico nome indigeno aquitano kar, che significa “roccia”, unito al suffisso celtico -onna, che vuol dire “fiume” (vedere Senna o Dordogna).