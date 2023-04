Recipiente di forma circolare usato per lavarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente di forma circolare usato per lavarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACILE

Il catino o bacino o bacile è un recipiente o vaso in forma rotonda e concava, basso con bordi rovesciati all'esterno. Costruito in terracotta, plastica o metallo, è destinato a contenere liquidi, comunemente usato per lavarsi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Recipiente di forma circolare usato per lavarsi : recipiente; forma; circolare; usato; lavarsi; recipiente di legno che sta bene in cantina; Un recipiente proverbialmente pieno; recipiente russo per preparare il tè; recipiente per fiori; recipiente metallico; forma di ingerenza straniera verso uno Stato più debole; Nome forma to dalle lettere iniziali di più parole; Sapore acre di vino o forma ggio deteriorato; Pesce di forma allungata; forma binomio con labor; Ha la base circolare ; Diffondere una circolare ; Finestrino circolare delle navi; Le voci che fanno circolare i pettegolezzi; Capanna circolare abissina; Un ricercato unguento usato in cosmetica per i trattamenti; Tale è l incendio causato volutamente; Narcotizzante usato anche come solvente; Rumore causato da attrito; Era usato anticamente per Scrivere; Si prende per lavarsi ; Sanitario nel quale lavarsi le mani e il viso; Era usato per lavarsi ; Antico bacile per lavarsi ; lavarsi con il sapone; Cerca altre Definizioni