Quello dei cieli è il Paradiso - Cruciverba

Dante Alighieri, nel Paradiso, terza cantica della Divina Commedia, descrive la visione del proprio viaggio nell'oltretomba; qui il Paradiso è diviso in cieli, che sono nove e ricalcano il sistema cosmologico aristotelico-tolemaico: i primi sette infatti corrispondono ciascuno a un pianeta del Sistema solare. Si noti che la sede propria dei beati è in realtà l'Empireo, ma a essi la Grazia divina ha concesso di spartirsi nel cieli inferiori per manifestarsi a Dante a ...

Regno – Stato retto in forma monarchica

– Stato retto in forma monarchica Regno – livello gerarchico della biologia

– livello gerarchico della biologia Regno dei Cieli (o Regno di Dio ) – per molte religioni monoteiste, promessa di una felicità eterna ed ineffabile in comunione con Dio

(o ) – per molte religioni monoteiste, promessa di una felicità eterna ed ineffabile in comunione con Dio Regni – antica tribù celtica stanziata nella Britannia

