Può sostituire il taxi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : UBER

Significato/Curiosita : Puo sostituire il taxi La Fiat 126 è un'automobile prodotta dalla FIAT dal 1972 al 2000. La commercializzazione in Europa Occidentale terminò nel 1991, proseguendo la vendita sul mercato polacco, paese in cui la vettura veniva prodotta dal 1973. Fu l'ultima auto con motore posteriore e trazione posteriore prodotta dalla casa torinese. Uber è un'azienda con sede a San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. Insieme a AirBnb è considerato uno dei maggiori rappresentanti della cosiddetta economia collaborativa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

