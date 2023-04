Può bastare per uno spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può bastare per uno spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UOVO SODO

Significato/Curiosita : Puo bastare per uno spuntino Ipoglicemia (in greco paµa) è un termine medico che indica uno stato patologico causato da (e definito come) un basso livello di zuccheri (glucosio) nel sangue. L'ipoglicemia provoca una nutrita serie di effetti e sintomi, la maggior parte dei quali originata da uno scarso afflusso di glucosio al cervello, che ne riduce le funzioni cognitive (neuroglicopenia): questa diminuzione della funzione cerebrale può andare da un vago senso di malessere al coma e in rari casi ... L'uovo sodo è una preparazione culinaria dell'uovo che consente di consumarne tuorlo e albume in forma solida. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

