Le prime per abitudine - Cruciverba

AB

Significato/Curiosita : Le prime per abitudine Reacher è una serie televisiva poliziesca americana basata sulla serie di libri di Jack Reacher di Lee Child. Sigle Air Base – base aerea militare, in aeronautica

– base aerea militare, in aeronautica Akademisk Boldklub – squadra di calcio danese

– squadra di calcio danese Aktiebolag – un tipo di società per azioni svedese

– un tipo di società per azioni svedese Alter Bridge – metal band americana

– metal band americana Appenzeller Bahnen – una compagnia ferroviaria Svizzera

– una compagnia ferroviaria Svizzera Artium Baccalaureus – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Bachelor of Arts Codici AB – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della monovolume e della due volumi

AB – codice vettore IATA di Air Berlin

ab – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua abcasa

AB – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Alba (Romania)

AB – codice ISO 3166-2:CA della provincia dell'Alberta (Canada)

AB – codice postale della zona di Aberdeen, in Scozia Etichettatura tessile AB – sigla della denominazione di abaca Matematica Ab – Categoria dei gruppi abeliani Mineralogia Ab – abbreviazione di albite Sport AB – nelle statistiche del baseball e del softball, turni alla battuta (at bat) Trasporti AB – targa automobilistica di Aschaffenburg (Germania) Altro AB – gruppo sanguigno secondo il sistema AB0

AB – abbreviazione per arsenobetaina, composto organico dell'arsenico

Ab o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco

o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco Ab – concetto egiziano di cuore-anima

– concetto egiziano di cuore-anima ab – sigla inglese per indicare gli anticorpi (Antibodies) Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «AB» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

