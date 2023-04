Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : PROTONOTARIO APOSTOLICO

Significato/Curiosita : Prelato della curia romana titolare di una carica onorifica papale Il protonotaio o protonotario apostolico è un particolare prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale e di altri particolari diritti onorifici. Nel corso dei secoli sono stati numerosi i personaggi che hanno occupato questa carica di prestigio, considerata una via per il cardinalato. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale : prelato; della; curia; romana; titolare; carica; onorifica; papale; prelato di curia, titolare di una carica onorifica papale; Il prelato che fa le veci del vescovo; Il prelato che può sostituire il vescovo; Antoine, prelato e poeta francese del 500; Alto prelato , vescovo; Christian che fu un re della moda; Tipo di pasta tipico della Toscana; È detta il belvedere della Sicilia; Storica regione della Romania; Vittima della corrida; Prelato di curia , titolare di una carica onorifica papale; Dottrina politica che si opponeva al curia lismno; Sono pari nella curia ; Si ricordano coni curia zi; Affrontarono i curia zi; Nobildonna romana ; La dea romana dell amore; È istoriata con scene della vittoria romana sui Daci; L isoletta romana nel Tevere; Tipica pasta lunga romana , spesso all amatriciana; Prelato di curia, titolare di una carica onorifica papale; Identificativo Univoco del titolare ; Come una condotta medica rimasta vacante del titolare ; Ambisce a diventare titolare ; Non gioca come titolare ; Si scarica no sullo smartphone + Ogni chiesa ha quello maggiore; Si carica no prima di fumare; Si scarica no sugli smartphone; Crudelia De _ : personaggio de La carica dei 101; La carica di don Abbondio; Prelato di curia, titolare di una carica onorifica papale; Benedizione papale : Urbi et _; Prelato di curia, titolare di una carica onorifica papale ; Era la corona papale ; Residenza papale ; Palazzo papale dell Urbe; Cerca altre Definizioni