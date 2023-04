Si portava in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portava in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELMO

Significato/Curiosita : Si portava in testa Il cavallo è una moneta di rame emessa per la prima volta nel 1472 da Ferdinando I per Napoli e per la Sicilia. Al dritto portava la testa del re ed al rovescio un cavallo passante. L'elmo è un'arma bianca difensiva atta a proteggere passivamente la testa del portatore.

Si tratta di uno degli accorgimenti difensivi più antichi cui il genere umano ha fatto ricorso per garantire la propria incolumità durante gli scontri. Ad oggi, è ancora parte integrante dell'equipaggiamento dei corpi di polizia e delle forze armate di fanteria nella sua forma più basilare: l'elmetto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

