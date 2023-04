Popolazione turco-mongola - Cruciverba

I Tatari (o anche Tartari; in lingua tatara: sing. , pl. ) sono un gruppo etnico di origine turca della Russia. Il nome deriva da Ta-ta o Dada, una tribù di origine turca che abitava le steppe a nord dell'odierna Mongolia già nel V secolo. Il termine fu in un primo momento usato per indicare quelle popolazioni che sopraggiungevano dalla Siberia in Europa orientale attraverso l'Impero mongolo nel XIII secolo. In seguito esso fu esteso a tutti gli ...

Gli oirati, chiamati anche oyrati od oyiradi (in mongolo: Ojrad), sono una popolazione mongolica variamente diffusa nell'Asia centrale, in special modo in Cina.