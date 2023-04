Pompieri in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pompieri in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VF

Significato/Curiosita : Pompieri in breve Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in acronimo C. N. VV. F. ed abbreviato VV. F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia giudiziaria, dipendente dal Ministero dell'interno. Sigle Vaterländische Front – partito politico austriaco

– partito politico austriaco Virtua Fighter – videogioco

– videogioco Voice frequency – frequenza voce nelle onde radio Codici VF – codice vettore IATA di Valuair

VF – designazione degli squadroni della US Navy per Combat Squadron e Fighting Squadron Letteratura V.F. – organizzazione segreta presente nei libri di Una serie di sfortunati eventi Altro VF – abbreviazione di Pokémon Verde Foglia

VF – targa automobilistica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Italia) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pompieri in breve : pompieri; breve; La sigla dei pompieri ; Lo domano i pompieri ; Fa accorrere i pompieri ; Vi si attaccano i tubi dei pompieri per strada; Il resto in breve ; breve articolo; Manoscritto in breve ; Compì un breve volo; breve giro turistico; Cerca altre Definizioni