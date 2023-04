Poesia di Cesare Pavese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poesia di Cesare Pavese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : LAVORARE STANCA

Significato/Curiosita : Poesia di Cesare Pavese Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è stato uno scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano. Lavorare stanca è una raccolta di poesie dello scrittore Cesare Pavese pubblicata nel 1936. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

