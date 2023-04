Al plurale diventa los - Cruciverba

Il seguente articolo illustra le linee guida della grammatica spagnola. I verbi spagnoli sono approfonditi in un articolo a parte. L'appendice contiene i verbi più diffusi in lingua spagnola suddivisi per coniugazioni, i convenevoli e alcuni vocaboli base in spagnolo suddivisi per area semantica e comprensivi di articolo, genere e numero.

Sigle

Enciclopedia Libre

Ephemerides Liturgicae

Aziende

Easy Living – azienda italiana di elettronica

– azienda italiana di elettronica Edizioni EL – casa editrice italiana

Cinema

Lui (Él) – film di Luis Buñuel del 1953

Codici

EL – codice vettore IATA di Air Nippon

el – codice ISO 639-2 alpha-2 per il greco moderno

EL – codice ISO 3166-2:AL di Elbasan (Albania)

Meteorologia

EL – abbreviazione di Equilibrium Level (livello di equilibrio)

Altro