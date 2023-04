Un pericoloso pesce simile all anguilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pericoloso pesce simile all anguilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MURENA

Significato/Curiosita : Un pericoloso pesce simile all anguilla L'elettroforo (Electrophorus electricus, altre specie proposte), noto anche come anguilla elettrica e in passato come gimnoto elettrico, è un pesce elettrico d'acqua dolce appartenente alla famiglia Gymnotidae, originario del Sud America. È conosciuto soprattutto per la sua capacità di generare, tramite dei muscoli modificati disposti lungo i suoi fianchi, dei potenti campi elettrici, sviluppando una differenza di potenziale dell'ordine di alcune centinaia di ... I Murenidi (Muraenidae Rafinesque, 1810) sono una famiglia di pesci dell'ordine Anguilliformes, comprendente svariate specie di pesci conosciuti in italiano con il nome di murene. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un pericoloso pesce simile all anguilla : pericoloso; pesce; simile; anguilla; Se ti coglie mentre sei alla guida è pericoloso ; pericoloso animale marino che ricorda una medusa; Il serial più pericoloso ; È pericoloso farlo in treno; Considerato pericoloso ; pesce di forma allungata; Un pesce bruttissimo; pesce dalle carni rosate; Il mese del pesce ; pesce dalle squame cangianti; Un piccolo passeraceo simile allo storno; Uccello simile a un tozzo airone; Gioco simile alla canasta; È simile al bombo; È simile alla seta; È simile all anguilla ; Il pesce dal morso poderoso, simile all anguilla ; Sorta di anguilla ... presente nei pranzi natalizi; Nome volgare dell anguilla femmina; Altro nome dell anguilla ;