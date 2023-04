Particolare composto chimico binario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare composto chimico binario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIOSSIDO

Significato/Curiosita : Particolare composto chimico binario La valenza indica la capacità degli atomi di combinarsi con altri atomi appartenenti allo stesso elemento chimico o a elementi chimici differenti (vedi legame chimico). In particolare essa esprime il numero di atomi di idrogeno che si legano all'elemento nel suo composto binario. Il triossido di cromo è il composto inorganico di formula CrO 3 , l'ossido del cromo esavalente. A temperatura ambiente si presenta come un solido rosso scuro inodore e deliquescente. Ne vengono prodotte ogni anno migliaia di tonnellate, principalmente per applicazioni di galvanostegia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Particolare composto chimico binario : particolare; composto; chimico; binario; _ Rex, particolare gatto inglese dal pelo riccio; particolare cellula del sistema immunitario; particolare bottiglia; Una particolare foggia di colletto rigido; Vi si suona una chitarra dal suono particolare ; Celebre musical composto da Andrew Lloyd Webber; composto ad azione analgesica; Nome di donna... composto da due nomi; Un composto nei vini; È composto da più ere; Il simbolo chimico del cerio; Ha simbolo chimico Os; Simbolo chimico del tallio; La I del chimico ; Simbolo chimico del neon; In fondo al binario ; Ogni binario ne ha due parallele; Fa passare un treno da un binario a un altro; Ha un ritmo binario ; Dispositivo per far cambiare binario ai locomotori; Cerca altre Definizioni