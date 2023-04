Occupano i disoccupati di lunga durata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occupano i disoccupati di lunga durata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Significato/Curiosita : Occupano i disoccupati di lunga durata La macroeconomia è la branca delle scienze economiche che studia l'economia a livello aggregato, ovvero si occupa della struttura economica e della performance economica di interi Stati o di entità sovranazionali. È contrapposta alla microeconomia. I lavori socialmente utili (in acronimo LSU), in Italia, sono delle particolari figure di lavoratori che consentono la partecipazione ad iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo per soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Occupano i disoccupati di lunga durata : occupano; disoccupati; lunga; durata; Le occupano i binari; Se ne occupano molte gallerie; Quelli di produzione preoccupano gli industriali; Protesta in cui si occupano spazi pubblici; Preoccupano i medici; Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati ; La lettera greca corrispondente alla e lunga ; Sconta una lunga pena; In un detto, assicurano amicizia lunga ; Il fenomeno per cui le piante grasse si allunga no alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; Pesce di forma allunga ta; La durata della laurea breve; Di corta durata ; Quando giorno e notte sono di identica durata ; Modesti per durata ; Molto corti per durata ; Cerca altre Definizioni